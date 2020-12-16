"Вы, ублюдки!": коронавирус вывел разгоряченного Тома Круза из себя

Во время подготовки фильма "Миссия невыполнима – 7" в Лондоне актер серьезно сорвался на коллег. Звезду вывел из себя тот факт, что члены группы не соблюдают социальную дистанцию. Он нецензурно накричал на них, а позднее видео появилось в сети. Свидетелями происшествия стали 50 человек.
"Если я увижу, что ты делаешь это снова, ты, *****, уйдешь! И если кто-то из этой команды это сделает, то все! И ты тоже, и ты тоже! И ты, *****, больше никогда не делай этого!" —кричал Том Круз.
Том Круз уверен: вообще съемочная группа новой кинокартины является примером для всех, как нужно выстраивать работу в пандемию. Он рассказал, что каждый день ведет переговоры с другими студиями, продюсерами и компаниями, поэтому знает это точно.
"Мы — золотой стандарт. В Голливуде снова начали снимать кино благодаря нам. Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!" —высказался Том Круз. На видео он выглядит крайне раздраженным.
Актер призвал всех относиться друг к другу
уважительно, не подвергать рискам. Известно, что официальная премьера блокбастера
"Миссия невыполнима – 7" запланирована на 19 ноября 2021 года.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?