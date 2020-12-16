Муцениеце рассказала детям об обиде Прилучного

Агата Муцениеце рассталась с Павлом Прилучным весной этого года. Тогда актриса собрала чемоданы и вместе с детьми переехала в столичную квартиру, оставив супруга одного в загородном особняке. Сразу после развода Прилучный свозил детей в Крым, пока Агата занималась работой.
Сейчас дела обстоят по-другому. Павел реже общается с наследниками из-за участия в новых проектах. Съемки проходят не в Москве, поэтому встретиться с детьми актеру не удается. Муцениеце посоветовала сыну и дочери чаще проявлять внимание к скучающему по ним отцу.
Так, недавно Агата сняла видео, как наследница пишет трогательное сообщение для сестры. "Папе запишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним", – обратилась к дочери актриса. Эти кадры появились в ютуб-блоге "Прилучные будни", который ведет Муцениеце.
Напомним, ранее стало известно, что Агата Муцениеце станет ведущей нового проекта "Мальчишник". В этом шоу женатые мужчины будут проходить различные испытания. Актриса будет помогать участникам разбираться в чувствах к возлюбленным и "вскрывать болезненные точки".
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