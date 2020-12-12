"Мутная история с избиением": Прилучного заподозрили в грязной лжи

В конце ноября Павел Прилучный шокировал общественность. Он оказался в московской больнице из-за сломанной челюсти. Актер получил повреждения якобы во время драки с бизнесменом в Калининграде.
После операции Прилучный пробыл в медучреждении еще неделю, после чего его выписали. Некоторое время актер провел дома. Теперь выяснилось, что экс-супруг Агаты Муцениеце вернулся к съемкам сериала "В клетке-2".
Интернет-пользователи в недоумении. По их мнению, так быстро восстановиться после тяжелой травмы невозможно. Также сомнения навел снимок артиста в "Инстаграм". Павел поделился свежей фотографией, сделанной на съемочной площадке. Судя по кадру, на лице актера нет никаких следов драки, о которой все писали.
"Какая-то мутная история с якобы избиением Прилучного", – усомнились авторы телеграм-канала "Только никому...".
Они предположили, что бывший муж Муцениеце или его пиарщики придумали историю с избиением, чтобы привлечь внимание к новому проекту, в котором задействован актер.
Стоит отметить, что в прошлом году Павел Прилучный якобы переночевал в чужом автомобиле. Его поймали владельцы. Позже выяснилось, что эта история была всего-лишь пиар-ходом.
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