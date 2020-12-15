"Хорошим поцелуем": 7-летний сын раскрыл Муцениеце тактику убеждения Прилучного

Сейчас актриса снимает новое шоу для своего ютуб-канала. У проекта есть рабочее название – "Мамбук". По словам Агаты Муцениеце, ее детище будет посвящено родительству. Знаменитость обещала поклонникам нечто интересное и познавательное.
Агата Муцениеце воспитывает двоих детей, рожденных в браке с артистом Павлом Прилучным, – семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Актриса часто говорит о наследниках в рамках шоу "Прилучные будни".
Не так давно Агата рассказала детям, почему их отец больше не живет с ними. Муцениеце объяснила, что больше не хочет конфликтовать с Прилучным. Расставание – единственный способ сохранить мир.
По словам актрисы, ее сын Тимофей недавно удивил ее совсем не детскими рассуждениями. "Папа думает, что ты его не любишь", – сказал Агате отпрыск. На это Муцениеце ответила, что очень любит Прилучного, однако не знает, как убедить того в этом. Тимофей заявил, что сделать это можно "хорошим поцелуем". Надо ли говорить, что заявление семилетнего сына шокировало артистку.
Как писали "Дни.ру", ранее Агата Муцениеце призналась, что с юных лет питает чувства к одному мужчине и это не Павел Прилучный. Актриса очень привязана к парню по имени Макс, с которым подцеживает дружбу много лет. Знаменитость подчеркнула, что никогда не хотела быть женой приятеля, однако считает его родственной душой.
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