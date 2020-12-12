"Про ЭКО он ей не говорил": адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду об Алибасове

Личная жизнь Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной до сих пор находится под пристальным вниманием общественности. Недавно продюсер шокировал супругу заявлением о скором отцовстве. Якобы молодая любовница музыканта Виктория Полторацкая ждет от него ребенка.
Позже в Сети появилась информация, что Алибасов не изменял жене. Мол, девушка забеременела благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Более того, продюсер сказал о проделанной процедуре Федосеевой-Шукшиной.
Но адвокат актрисы опровергла эти данные. По словам Юлии Вербицкой-Линник, супруги не общались больше месяца. "Про ЭКО он ей не говорил", – уточнила она. Лидия Николаевна по-прежнему обижена на супруга и все еще намерена с ним развестись.
Лидия Федосеева-Шукшина, которая совсем недавно слышала от мужа признания в любви, не готова закрывать глаза на оскорбления и прочие неуважительные высказывания в свой адрес. Сама Вербицкая-Линник считает: Бари Алибасов оказался заложником ситуации. Ей кажется, что продюсер не стал бы так себя унижать. Возможно, на него оказывают давление.
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