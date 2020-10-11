"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу

Звезда российского кинематографа выразила мнение о российской культуре и осудила развитие ток-шоу, которые транслируют на всю страну. Мария Шукшина возмущена безнравственностью отечественного телевидения.

Актриса дала интервью телеканалу "Царьград" подняв проблему цензуры в России. Мария Шукшина поделилась мнением о том, что следует изменить в стране, а также заявила об отношении к популярным телепрограммам.

Артистка категорически отказывается участвовать в ток-шоу из-за того, что они неблагоприятно воздействуют на общественное сознание. Шукшина заявила, что ее родственники посещают съемки телевизионных передач, поэтому ей известно, сколько можно на этом заработать. По словам звезды, гости ток-шоу зарабатывают за участие в популярных программах миллионы. Женщина уверена, что если бы за шоу столько не платили, на них бы никто не ходил.

Мария Шукшина считает, что передачи, которые транслируют межличностные разборки, обсуждение нашумевших сенсаций и подобный контент, существуют и продолжают процветать из-за того, что на них высокий спрос. Актриса заявила, что у зрителей бескультурные передачи вызывают сильный интерес и это проблема государства.

"Ну правда, мир осатанел. Ну правда, демонизация общества набирает обороты", – высказалась звезда. Артистка считает, что у российского человека есть два пути: развитие и деградация. Актриса просит телевизионщиков вернуть добрые, позитивные, образовательные, хорошие качественные детские передачи. "Тот, кто не видит, что происходит в стране, тот либо идиот, либо подлец", – выразилась Мария Шукшина.