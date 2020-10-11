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Шоу-бизнес

"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу

Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда российского кинематографа выразила мнение о российской культуре и осудила развитие ток-шоу, которые транслируют на всю страну. Мария Шукшина возмущена безнравственностью отечественного телевидения.
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Актриса дала интервью телеканалу "Царьград" подняв проблему цензуры в России. Мария Шукшина поделилась мнением о том, что следует изменить в стране, а также заявила об отношении к популярным телепрограммам.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Артистка категорически отказывается участвовать в ток-шоу из-за того, что они неблагоприятно воздействуют на общественное сознание. Шукшина заявила, что ее родственники посещают съемки телевизионных передач, поэтому ей известно, сколько можно на этом заработать. По словам звезды, гости ток-шоу зарабатывают за участие в популярных программах миллионы. Женщина уверена, что если бы за шоу столько не платили, на них бы никто не ходил.

Мария Шукшина считает, что передачи, которые транслируют межличностные разборки, обсуждение нашумевших сенсаций и подобный контент, существуют и продолжают процветать из-за того, что на них высокий спрос. Актриса заявила, что у зрителей бескультурные передачи вызывают сильный интерес и это проблема государства.

"Ну правда, мир осатанел. Ну правда, демонизация общества набирает обороты", – высказалась звезда. Артистка считает, что у российского человека есть два пути: развитие и деградация. Актриса просит телевизионщиков вернуть добрые, позитивные, образовательные, хорошие качественные детские передачи. "Тот, кто не видит, что происходит в стране, тот либо идиот, либо подлец", – выразилась Мария Шукшина.

Автор: 11 октября 2020, 18:20 Источник: Царьград ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Эти и подобные передачи идут по всем странам и у каждого свое Это вызывает интересУ нас много и культурных передач-и по 1 каналу и по 2 и по другим-предостатосно=-выбирай и смотри Ток-шоу затрагивает многие срезы общества и об этом общество должно знать.должно реагировать ,сопереживать и тдУ Маши оченьнравственная"дочка-Анна-опозорила всех и вся и так обидела бедную бабушку,которая еще и ее простила Ну как можно было продать ее квартиру с ее личными,любимыми вещами-это просто за граньюПоэтому говорить хорошо,а на практике получается все иначе
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