"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня

Бывший стриптизер, 22-летний Андрей, рассказал об инциденте, который ему пришлось наблюдать в ночном клубе во время визита певицы Славы. Она отмечала свой день рождения, поэтому была изрядно пьяна.
В какой-то момент певица затащила в заведение коня. Она оседлала животное, "поехала и ударилась головой" о второй этаж, вспомнил Андрей. Также певица на протяжении шести часов исполняла свои композиции.
Ранее Слава рассказывала, что выпивала перед концертами. Алкогольное опьянение не мешает ей выступать, уверяла артистка. Но в других случаях употребление таких напитков все-таки бывает не кстати.
Например, однажды Славу сняли с рейса в Казахстане. На нее пожаловался пассажир-иностранец. Тогда певица посетила наркологический диспансер ради медосвидетельствования.
Любовь Успенская рассказывала, как однажды подвозила нетрезвую Славу. Тогда королева шансона не справилась с управлением и въехала в забор – около своего дома и дома подруги. К счастью, обошлось без травм.
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