Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто

Певица поделилась секретами в ютуб-шоу "Бар в большом городе". Любовь Успенская рассказала о моментах, за которые ей немного стыдно.

Звезда шансона призналась, что недавно после застолья с приятельницей села за руль. В результате Любовь Успенская снесла два забора.

"Ко мне пришла моя подруга Слава – певица, мы соседи, набухались с ней. Я говорю: "Ты не пойдешь, я тебя отвезу на машине". Я села за руль нового автомобиля моей дочки. Забыла, что у меня сзади забор и еще ворота. И со всей скорости въехала задом в эти заборы. А подъезжаю к Славиному дому и врезаюсь в ее забор. Их охрана это увидела. Мы зашли к ней домой", – поделилась вокалистка.

Артистка поведала, что они поехали в дом к певице Славе, так как в ее особняке больше не было алкоголя. Также Успенская сообщила, что во время этой встречи она и ее приятельница играли на телефоне в игру "Кто хочет стать миллионером". По словам Любови Успенской, Слава, несмотря на алкогольное опьянение, ответила на все вопросы правильно.

После этого звезда рассказала, как много лет назад, еще будучи ребенком, отвадила извращенца от окон своего дома. Будущая звезда была очень смелой девочкой.

"Первый этаж, дома родителей нет. Вечер. И я слышу, кто-то стонет. Я выглядываю в окно. Стоит и дрочит. Я пошла, взяла кипяток из чайника и вылила на него. Он так орал и убежал. Слава богу, после этого больше никогда под моим окном не стоял", – поделилась Любовь Успенская.