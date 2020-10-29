"Я влюбилась": Слава изменила мужу со стриптизером

По словам певицы, это было настоящей трагедией. 40-летняя Слава раскрыла после произошедшего рассталась со своим гражданским мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, однако потом все-таки вернулась к нему.
Всему виной мимолетная интрижка у певицы на стороне. Слава бросилась в омут с головой. Она закрутила отношения с танцовщиком, который покорил ее своим талантом. Из-за этого ее брак чуть не рухнул.
"Мы расходились на год спустя пять лет отношений. Я считала, что я влюбилась в молодого красивого парня... Мне так показалось", – приводит слова артистки канал Super.
Через некоторое время певица поняла, что сделала ошибку и не любит того парня. После интриги в семье Славы начался новый этап. Она воссоединилась с мужем и снова зажила счастливо. Впрочем, муж не просто так простил ей измену. В это время у него тоже был мимолетный роман, так что супруги расквитались друг с другом.
Напомним, что певица Слава 18 лет живет с гражданским мужем, бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким. У них есть восьмилетняя дочь Антонина. Также у Славы есть 21-летняя дочь Александра от первого брака с Константином Морозовым.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Слава относится к откровенным фото своей старшей дочери, которая выбрала сценическую карьеру.
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