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Шоу-бизнес

"Ей это нужно": певица Слава объяснила желание дочери оголяться на людях

Певица Слава. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь певицы Славы Александра все чаще радует публику откровенными снимками и выходами в свет. Девушка стала настоящей красавицей и не стыдится показать себя. А ведь еще совсем недавно ее звездная мать была против такой показухи.
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Певица Слава спокойно относится к откровенным снимкам дочери. Конечно, что она может поделать, ведь девушка уже совсем взрослая и сама может решать, что надевать, а что снимать...

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Слава или Анастасия Сланевская (настоящее имя артистки – прим. ред.) воспитывает двух дочерей – Александру и Антонину. Первую, Сашу, она родила в 19 лет. Старшая дочь уже выросла и начала самостоятельную карьеру, в которой ей помогает звездная мать.

В последнее время Саша все чаще стала показываться перед публикой в откровенном виде. Ее "Инстаграм" полон компрометирующих снимков и видео, а ее сценический образ год от года становится все более вызывающим.

Не все помнят, что шесть лет назад мама девушки была против такого образа жизни. Она не хотела, чтобы ее дети откровенно одевались. Однако со временем все изменилось. А может, мать просто не смогла повлиять на стремящихся идти в ногу со временем дочек.

"Ей уже 21 год, она уже совершеннолетняя. У нее шикарная фигура. Как актрисе и как певице ей это нужно", – оправдалась Слава в интервью ютуб-шоу "Алена, блин!".

Дочь Славы Александра снялась в собственном клипе при участии блогера Ромы Желудя, который сыграл по сценарию ее парня. Ее популярность растет с каждым днем. Девушка выходит на сцену с матерью и исполняет дуэтом песни. Публика тепло воспринимает восходящую звезду.

Автор: 29 октября 2020, 14:45 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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