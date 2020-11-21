Баста припомнил Пугачевой ее "мужиков" в ответ на замечание

Ушедшая со сцены Алла Пугачева следит за музыкальными новинками. Примадонна очень уважает рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. В эфире шоу "Вечерний Ургант" он рассказал о том, как артистка похвалила его за недавно представленную публике песню.

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