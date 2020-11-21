Баста припомнил Пугачевой ее "мужиков" в ответ на замечание

Телеведущий Иван Ургант решил поговорить с Бастой о ютуб-шоу "Музыкалити", в съемках которого недавно принял участие рэпер вместе с Аллой Пугачевой. Василий рассказал, что очень волновался перед встречей с артисткой. Чтобы оказать ей должное внимание, перед съемками он подарил примадонне букет цветов.
В беседе с Ургантом Вакуленко также поведал о реакции Пугачевой на его творчество. Оказалось, что артистке особенно понравилась песня Басты с Zivert "Не болей". Алла Борисовна отметила: подобную композицию она представила в 1978 году. Как оказалось, рэпер стал смелее в общении с Пугачевой, поэтому рискнул выразиться дерзко.
"Вы с таким количеством мужиков спели, что мы ничего нового предложить эстраде уже не сможем", – сказал Василий примадонне.
В шоу "Вечерний Ургант" Баста также заговорил о новом музыкальном альбоме, который он представил 20 ноября. В пластинке собраны 23 композиции, некоторые из них записаны в дуэте.
В альбоме Вакуленко можно услышать Скриптонита, Noize MC, T-Fest и других именитых рэперов. Но самым сложным моментом для Василия, по его словам, стала не запись треков, а создание обложки пластинки.
Популярные темы форума
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Папа ставит дочери клизму 9 лет.
Форум
Вы счастливы?
Кастовые отношения
Видео Дзюба
Интернациональный партнёр
Как вы думаете, будет ли третья мировая?