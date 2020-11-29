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"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В погоне за привлекательным внешним видом Алла Пугачева дает промахи. Новый снимок артистки вызвал у россиян оторопь, ведь Примадонну стало сложнее узнать.
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Знаменитый комик и телеведущий Максим Галкин, который по совместительству является мужем Аллы Пугачевой, разместил в инстаграм-канале свежий кадр жены с подрастающим сыном Гарри. Примадонна предстала перед объективом в необычном наряде, который сильно повлиял на ее внешний вид.

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Алла Пугачева надела укороченное бежевое пальто в мелкую клетку, прямые кожаные штаны, ботинки на грубом каблуке и экстравагантную шляпу. Волосы легендарная певица оставила распущенными и кудрявыми. Перед камерой Пугачева приобняла сына Гарри левой рукой. На снимке, который разместил юморист, заметно использование фоторедактора, который слегка видоизменил очертания лица народной артистки России.

Подписчики Максима Галкина были так ошарашены обликом Примадонны, что сравнили ее с музыкантом Владимиром Кузьминым. "Почему-то вначале показалось, что на фото Владимир Кузьмин. Перекрестилась!", "Пора уже одеваться по возврату, ведь старенькая уже", "Аллочка стала похожа на Володю Кузьмина", "Ну, да похожа поразительно на Кузьмина...Может один хирург косметолог?", "Думала мужчина", – написали пользователи Сети в комментариях. Ни Максим Галкин, ни Алла Пугачева не стали отвечать на комментарии напуганых россиян.

Автор: 29 ноября 2020, 10:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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