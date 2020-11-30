"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне

Теме скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской было посвящено множество программ "Пусть говорят" и "Прямой эфир" Сама киевская пианистка уверяет, что ходила туда только чтобы защищаться. А вот бывший муж, по ее мнению, участием себя в этих одиозных ток-шоу запятнал и опорочил.
"Обвинения Армена Борисовича перешли в публичные. Но мы-то прекрасно понимаем, почему это все было сказано – он был очень болен. Я не понимаю, для чего человека в таком состоянии показывать широкому кругу людей, еще и почитателям его творчества", – вздыхает киевская пианистка.
Напомним, в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" Армен Джигарханян заявил: "Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс".
Виталина уверяет, что подобные скандальные заявления в адекватном состоянии ее бывший муж никогда не сделал бы. "Вышел такой Армен Борисович: больной и не очень хорошо соображающий, что он делает и говорит, – возмущена пианистка. – Это плохо. Я считаю, это перечеркнуло практически все его заслуги. Его запомнили уже в старом, разбитом и больном состоянии".
Виталина полагает, что "друзья" актера вели за его спиной какую-то игру. "Его использовали, показали в невыгодном для него свете", – подчеркнула Цымблюк-Романовская. По ее мнению, картины, в которых когда-то играл Армен Борисович, мало кто вспомнит, зато про его скандальный развод и жизнь с юной прелестницей будут все всегда обсуждать.
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