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"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Со дня смерти Армена Джигарханяна прошло две недели. Его бывшая жена – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – долго молчала, но решилась сказать всю нелицеприятную правду об актере.
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Теме скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской было посвящено множество программ "Пусть говорят" и "Прямой эфир" Сама киевская пианистка уверяет, что ходила туда только чтобы защищаться. А вот бывший муж, по ее мнению, участием себя в этих одиозных ток-шоу запятнал и опорочил.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Обвинения Армена Борисовича перешли в публичные. Но мы-то прекрасно понимаем, почему это все было сказано – он был очень болен. Я не понимаю, для чего человека в таком состоянии показывать широкому кругу людей, еще и почитателям его творчества", – вздыхает киевская пианистка.

Напомним, в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" Армен Джигарханян заявил: "Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс".

Виталина уверяет, что подобные скандальные заявления в адекватном состоянии ее бывший муж никогда не сделал бы. "Вышел такой Армен Борисович: больной и не очень хорошо соображающий, что он делает и говорит, – возмущена пианистка. – Это плохо. Я считаю, это перечеркнуло практически все его заслуги. Его запомнили уже в старом, разбитом и больном состоянии".

Виталина полагает, что "друзья" актера вели за его спиной какую-то игру. "Его использовали, показали в невыгодном для него свете", – подчеркнула Цымблюк-Романовская. По ее мнению, картины, в которых когда-то играл Армен Борисович, мало кто вспомнит, зато про его скандальный развод и жизнь с юной прелестницей будут все всегда обсуждать.

Автор: 30 ноября 2020, 09:42 Источник: riafan.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Цы,ты имела судимость.Мы запомнили на твоем примере ,что незаконно устанавливать камеру наблюдения нельзя. И никак не можем понять,как можно следить за человеком,котопый тебе,Цы,по твоим словам,так дорог?Ты всегда лжешь.Ты умеешь ловко выкручиваться.Но тебе суд не поверил.Это все лишь слова.
Вы видимо не осведомлены-суд оправдал ее практически по всем вопросам...ну а камера, так она же в своем доме ставила (она тоже там жила) и уж тем более заслуженному человеку негоже говорить такие слова (оскорбления в адрес супруги)
Гость
Ответить
Цы,ты имела судимость.Мы запомнили на твоем примере ,что незаконно устанавливать камеру наблюдения нельзя. И никак не можем понять,как можно следить за человеком,котопый тебе,Цы,по твоим словам,так дорог?Ты всегда лжешь.Ты умеешь ловко выкручиваться.Но тебе суд не поверил.Это все лишь слова.
Гость
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Цы,а ты можешь уже сейчас подумать о своем конце..Да-да,чтобы тебя запомнили еще не старой,с нерожавшей маткой и проверенными молочными железами у Малахова.
Гость
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То-то Радзинского не слышно и не видно.Видно,с его молодящаяся жене тоже хочет,чтобы его запомнили,когда он помрет,молодым и с козлиным голосом?А зачем тогда у человека есть старость?чтобы дожить и умеретьстарым,немощным,больным,отстарости.Таков закон природы.
Гость
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Как твоя мамаша поживает?обшивает,как прежде,соседей? А как поживают ее метастазы?Как она сказала в шоу-на месте старых появились новые.И что, так с 4 стадией рака все еще жива?чулеса..Вся ваша семейка лживая,готовы на любую ложь.Жаль,что некоторые повелись А доверять надо только фактам.
Гость
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Это тебе нужен был старый, больной, с заведомо ожидаемым для него скорым концом человек,которому уже почти ничего не надо, а тебе очень хотелось все это иметь,и очень скоро. Особенно связи,статус,имущество.Удалось присвоить его имущество.А другое,пианистка,нужно самой заработать,на своем имени.
Виталина
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Гость
Пока,к сожалению ты Цы не сдохнешь-ты только и будешь унижать уже умершего человека.Который имел фактически подорванное здоровье из-за диабета.Ты же должна знать,что ему была нужна диета,а не твои купленные фастфуды.
Я о нем как о родном отце заботилась! Имейте совесть! Я ни рубля не украла! У нас с ним совместно нажитого имущества даже не было, все, что у меня есть, я заработала до брака
Гость
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А тебя все запомнят воровкой, которая довела до смерти старого человека!!!
Гость
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Пока,к сожалению ты Цы не сдохнешь-ты только и будешь унижать уже умершего человека.Который имел фактически подорванное здоровье из-за диабета.Ты же должна знать,что ему была нужна диета,а не твои купленные фастфуды.
Гость
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Во-первых,А.Б.на шоу был один раз.И с аналитическим умом люди поняли:ты-брачная аферистка. Во-вторых,совместной 15-летней жизни не было.Куда ты денешь Полянского,до него профессора и работу сиделкой у Коган?
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