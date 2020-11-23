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"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Такого поворота, кажется, никто не ожидал! У умершего 14 ноября знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна могут, вероятно, вскоре появиться иные наследники первой очереди, помимо его жены Татьяны Власовой и пасынка Степана Джигарханяна.
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С таким сенсационным заявлением выступила актриса и певица Алена Кравец. "У нас на Рублевке есть элитный центр планирования семьи, – говорит светская львица. – Так вот, судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике мне это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну, но слухи у нас такие ходят".

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Сюжеты Слухи и сплетни

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Криоконсервация спермы – популярная у звезд сегодня услуга. В жидком азоте при температуре –196 градусов, когда останавливаются все биохимические процессы, законсервированные сперматозоиды могут храниться практически неограниченное время. Год хранения генетического материала стоит примерно 12 тысяч рублей. Благодаря этой современной методике родителями можно стать практически в любом возрасте.

"Я хочу поговорить с бывшей женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской, – продолжает Алена. – Может, она что-то знает про это. Если же все эти сплетни окажутся правдой, то я хотела бы заручиться согласием своего мужа, получить эти сперматозоиды, забеременеть с их помощью и родить. Это же прекрасный генетический материал – дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке. Думаю, что если я смогу забеременеть и у меня родится мальчик, назову его Арменом, а девочку – Леночкой, в память об умершей дочери уважаемого и любимого мною Армена Борисовича".

Напомним, единственная до сих пор дочь актера работала в театре имени Маяковского. Накануне наступления 1988 года они с отцом должны были играть в одном спектакле. Но после репетиции 30 декабря тела 23-летней наследницы и ее молодого человека нашли в гараже – оба погибли от отравления угарным газом в стоявшем с работающим двигателем автомобиле.

Автор: 23 ноября 2020, 10:44
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комментарии

Ответить:

Я
Ответить
Даже если это и так, то какое отношение к такому материалу имеет Цымбалюк, тем более Кравец? Всё равно это решают только ближайшие родственники. Алена спроси у Степана! Может он не против?
Гость
Ответить
Гость
а что от своего мужа то не рожается? надо обязательно вывернуться наизнанку, чтобы побольше говорили..
Эта тупая переделанная Кравец достала уже своим дебилизмом! Ну хвааааааатит!
Гость
Ответить
Днище!!!!! Неужели ради денег и пиара готовы все свое нутро вывернуть наизнанку! Просто все ополоумели!
Гость
Ответить
Ну не дура эта Кравец? А вместе с ней и Наталья Аряева?
Гость
Ответить
Вам не надоело нести ахинею изо дня в день? Из дни.ру вы уже давно превратились не в дно.ру.
Гость
Ответить
а что от своего мужа то не рожается? надо обязательно вывернуться наизнанку, чтобы побольше говорили..
1

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