"Аферистку бы там заплевали и побили": родные и друзья радуются отсутствию Виталины у гроба Джигарханяна

Если же говорить серьезно, то родные, друзья и поклонники актера считают, что появление на траурном мероприятии "жены на час", как называет Виталину пасынок Джигарханяна, было бы неуместно и даже оскорбительно доя памяти покойного. Продюсер Марк Рудинштейн прямо обвинил ее в убийстве Армена Джигарханяна, а Бедрос Киркоров признался, что всегда предостерегал друга от брака с этой молодой пианисткой.
"Одно упоминание о ней приводит людей в бешенство. Люди хотят возмездия. Пианистке тикать надо до дому, до хаты", "Да никто ее там и не ждал, Армену Борисовичу ее присутствие у гроба очень бы не понравилось", "Не хватало еще аферистке заявиться на похороны! Народ оплевал бы и побил воровку", – пишут люди в комментариях.
Напомним, киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская состояла в браке с актером с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. С 18 июня 2015 года по октябрь 2017-го она занимала должность директора театра. Сам Армен Джигарханян на заре отношений с юной пианисткой хвастался: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"
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