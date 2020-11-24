"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр

Актера театра и кино Сергея Газарова многие видят новым худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна. Коллектив на общем собрании принял решение обратиться с просьбой к столичному департаменту культуры с просьбой именно об этом назначении. А что думает о Газарове бывшая жена покойного худрука, которая несколько лет была директором в этом театре и знает все проблемы изнутри?



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