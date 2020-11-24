"Других кандидатур не вижу": Цымбалюк-Романовская о своем возвращении в созданный Джигарханяном театр

"В конце 90-х Газаров поставил в театре спектакль "Ревизора" по комедии Гоголя, который довольно долго шел, пока Армен Борисович в середине 2000–х его не снял с репертуара, – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская "Дни.ру". – Больше в театр Газаров не приходил, Джигарханян отношений с ним не поддерживал, поэтому этот человек не знает ничего, что происходит в коллективе".
Киевская пианистка уверена, что сегодня на горизонте нет ни одного человека, достойного стать худруком этого театра. "Здесь был только один актер – Армен Джигарханян, – пояснила Виталина. – Все остальные будут меркнуть на его фоне. Я не вижу кандидатур, способных заменить Джигарханяна или продолжить его дело. Тех, кто с ним работал и кого он ценил, уже нет с нами, или им очень много лет".
С 18 июня 2015 года по октябрь 2017 года Цымбалюк-Романовская занимала должность директора здесь. На вопрос корреспондента "Дни.ру", согласилась бы она вернуться туда на пост кризисного менеджера и снова возглавить театр, Виталина ответила категорическим отказом. "Тогда, три года назад, я сделала все, что могла – погасила долги театра и сделала его рентабельным, интересным, посещаемым. Но тогда я этим занималась ради Армена Борисовича, сейчас же не для кого стараться, к тому же у меня другая интересная работа", – пояснила она.
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