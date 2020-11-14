"Не хочу видеть его в гробу": Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна

В апреле 2019 года, отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли она на похороны Армена Борисовича, если он уйдет в мир иной раньше, киевская пианистка отвечала: "Нет, я с ним простилась в октябре 2017 года". Сейчас ее позиция не изменилась.
"Про кончину Армена Борисовича я узнала от журналистов, из театра мне не звонили, да я и не доверяю новостям оттуда, – сказала Виталина корреспонденту "Дни.ру". – Его так называемые друзья нас развели, сделали все, чтобы мы не общались, что только усугубило недееспособность Армена Борисовича. На похороны его идти я не планирую. Во-первых, он сам не любил эти траурные мероприятия, во-вторых, я меньше всего хотела бы видеть его в гробу. Хотела бы запомнить своего Джигочку живым, здоровым, веселым".
Напомним, Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни в больнице. О дате и месте прощания пока ничего не сообщается. По предварительным данным его могут похоронить во вторник на Новодевичьем кладбище столицы рядом с Марком Захаровым и Михаилом Жванецким.
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