"Не хочу видеть его в гробу": Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна

Киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской было суждено стать самой молодой из трех и последней женой Армена Джигарханяна. Их брак продлился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года и закончился чередой судов и скандалов. Корреспондент "Дни.ру" позвонил Виталине сразу после того, как стало известно о кончине ее бывшего мужа.

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