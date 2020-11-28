Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет

Анита Цой не боится экспериментировать с внешностью. Например, недавно стилисты сделали певице, которая в этом году избавилась от длинных прядей, модную прическу. Волосы артистки стали ярко-рыжими, некоторые локоны обрели малиновый оттенок.
Во время недавних съемок эксперты также подобрали для Аниты смелый образ. На концерте певица предстала в мини-юбке, белой рубашке и черном кожаном приталенном пиджаке. Цой опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадры с выступления, попросив поклонников оценить ее внешний вид.
Поклонники вновь выразили любовь и отметили, что образ подобран удачно. Некоторые интернет-пользователи заметили, что Аните удалось за достаточно короткий срок избавиться от лишних килограммов. Ранее артистка признавалась, похудела на 12 килограммов.
Напомним, недавно Анита Цой стала гостьей шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица рассказала о 30-летнем браке с мужем Сергеем. Она не стала скрывать, что в этом году хотела развестись с супругом, но не смогла: она очень любит избранника.
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