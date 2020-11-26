"Хотелось прыгнуть с седьмого этажа": Корчевников рассказал о не ночующей дома жене

Новой гостьей программы Бориса Корчевникова "судьба человека" на канале "Россия 1" стала певица Анита Цой. Она поговорила с ним о личной жизни, поведала о 30-летнем браке. Зашла речь и о жизни Корчевникова.

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