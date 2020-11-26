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Шоу-бизнес

"Хотелось прыгнуть с седьмого этажа": Корчевников рассказал о не ночующей дома жене

Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Новой гостьей программы Бориса Корчевникова "судьба человека" на канале "Россия 1" стала певица Анита Цой. Она поговорила с ним о личной жизни, поведала о 30-летнем браке. Зашла речь и о жизни Корчевникова.
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Анита Цой прожила в браке с супругом Сергеем 30 лет. В этом году у них жемчужная свадьба. Артистка призналась, что в жизни бывало всякое. Во время карантина они даже хотели развестись. Но любовь все-таки победила.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Первой темой разговора гостьи и ведущего Бориса Корчевникова стал коронавирус, который настиг не только всю планету, но и семью певицы Аниты Цой. Она переболела в средне-тяжелой форме, у нее было поражено 52 процента легких. Певица призналась, что муж все время поддерживал ее, несмотря на болезнь. В какой-то момент ей так захотелось вдохнуть кислорода, что в голову лезли самые странные мысли.

"Мне в какой-то момент захотелось прыгнуть с седьмого этажа. Я представила этот поток воздуха, который врывается в мои ноздри", – рассказала Анита Цой.

Говоря о личной жизни, певица рассказала, как со временем их с Сергеем Петровичем любовь трансформировалась. В первые два года брака она мечтала, что бы он с ней развелся. Потом обманывала его, втайне работала в Лужниках. В общем, была не подарком. Да еще и постоянно ездила потом по гастролям.

Она предложила Корчевникову представить, как бы он жил, если бы его жена была певицей. Она не ночевала бы дома из-за выступлений, или приходила бы к любимому поздно ночью. Ведущий представил свою жену, которая ведет такой образ жизни... "Я, по-моему, не женюсь, все-таки", – поспешил сделать вывод Корчевников.

Автор: 26 ноября 2020, 15:44 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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