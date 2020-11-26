"Хотелось прыгнуть с седьмого этажа": Корчевников рассказал о не ночующей дома жене

Анита Цой прожила в браке с супругом Сергеем 30 лет. В этом году у них жемчужная свадьба. Артистка призналась, что в жизни бывало всякое. Во время карантина они даже хотели развестись. Но любовь все-таки победила.
Первой темой разговора гостьи и ведущего Бориса Корчевникова стал коронавирус, который настиг не только всю планету, но и семью певицы Аниты Цой. Она переболела в средне-тяжелой форме, у нее было поражено 52 процента легких. Певица призналась, что муж все время поддерживал ее, несмотря на болезнь. В какой-то момент ей так захотелось вдохнуть кислорода, что в голову лезли самые странные мысли.
"Мне в какой-то момент захотелось прыгнуть с седьмого этажа. Я представила этот поток воздуха, который врывается в мои ноздри", – рассказала Анита Цой.
Говоря о личной жизни, певица рассказала, как со временем их с Сергеем Петровичем любовь трансформировалась. В первые два года брака она мечтала, что бы он с ней развелся. Потом обманывала его, втайне работала в Лужниках. В общем, была не подарком. Да еще и постоянно ездила потом по гастролям.
Она предложила Корчевникову представить, как бы он жил, если бы его жена была певицей. Она не ночевала бы дома из-за выступлений, или приходила бы к любимому поздно ночью. Ведущий представил свою жену, которая ведет такой образ жизни... "Я, по-моему, не женюсь, все-таки", – поспешил сделать вывод Корчевников.
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