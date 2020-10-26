Оставь свои деньги себе: миллионерша Цой уже год не видела сбежавшего из родного дома сына

Уже 30 лет Анита Цой замужем за Сергеем Цоем – удивительное постоянство для шоу-бизнеса! О судьбе единственного сына – тоже Сергея – певица рассказала корреспонденту "Дни.ру" во время гала-ужина российской национальной музыкальной премии "Виктория".

"Громкие имена родителей очень мешают детям, как мне кажется, – полагает Цой. – А тут было не только мое, но и папино (Сергей Цой, политик, вице-президент по материально-техническому обеспечению "Роснефти" – Прим. ред.). И мне кажется, что сын принял верное решение, уехав учиться в Лондон, чтобы никто ничего не думал и не сравнивал, не говорил о блате. Но, надеюсь, вернется в Россию".

"Сын продолжает обучение в Британии по программе MBA (магистр делового администрирования, престижная квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ – Прим. ред.), – улыбается Анита Цой. – Я уже не видела его больше года, очень скучаю! Но по видеосвязи общаемся каждый день".

Певица-миллионерша божится, что сын у нее давно уже не берет ни копейки. "Шесть лет назад Сергей пошел на работу и все, перестал брать у нас деньги, – говорит Цой. – А до того, пока учился, состоял у нас на обеспечении, конечно. Мы ему купила квартиру в Москве, потому что сами живем за городом и ему неудобно было на учебу добираться. Машины у него не было – говорит, что ему не положено, потому что пока не заработал на свою".

Рассказала Анита и про личную жизнь сына. "Пока у него тишина, – сокрушается она. – Мы, как родители, очень переживаем по этому поводу, очень хотим, чтобы он поскорее женился, чтобы у нас внуки пошли. Я давно готова морально стать бабушкой".