Переболевшую ковидом Бородину заподозрили во лжи: Вам следователем надо идти работать!

Ксения Бородина часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккуратна. В разделе "Сторис" она регулярно проводит рубрику "Вопрос-ответ". Телеведущая не только дает советы поклонникам, но и реагирует на замечания хейтеров.
Многие подписчики просили Ксению подробнее рассказать о днях, когда она болела ковидом. Бородина ответила на интересующие народ вопросы о коронавирусе, но неожиданно вызвала волну упреков.
Некоторые пользователи Сети, изучив публикации телеведущей, усомнились, что она болела ковидом. "Просмотрела весь ваш август, что-то не видно, что вы сидели 14 дней и более дома", – сделала замечание подписчица. Слова девушки вызвали у Ксении смех. "Да вам следаком надо идти работать!", – ответила ведущая "Дома-2".
Замечание интернет-пользователя может быть резонным, ведь Бородина в августе активно пополняла свой инстаграм-аккаунт кадрами с отпуска. В конце лета Ксения вместе с семьей отдыхала в Крыму. Но не исключено, что телеведущая публиковала старые фотографии и видео.
Напомним, ранее Ксения Бородина призналась, что сэкономила на свадьбе с Курбаном Омаровым. Телеведущая приобретала кое-что по бартеру с разными фирмами. Некоторые делали скидку знаменитости.
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