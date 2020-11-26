По бартеру: Бородина сэкономила на свадьбе с Омаровым

Фанаты Ксении Бородиной все еще помнят ее пышную свадьбу с Курбаном Омаровым. В "Инстаграм" ведущей они расспрашивают, сколько же денег они отдали за такое торжество.
Бородина призналась, что кое-что удалось приобрести по бартеру с разными фирмами. На что-то сделали скидку. И все равно праздник получился очень дорогим и масштабным.
Свадьба состоялась 3 июля. Утро невесты Ксения с подругами провела в гостинице "Radisson Royal". Регистрация брака состоялась в Кутузовском ЗАГСе. Потом приглашенные гуляли в банкетном зале "Наполеон". В списке гостей были 250 человек. Стиль мероприятия создавала целая группа дизайнеров.
Совместно со свадебным агентством и декораторами Ксения и Курбан придумали оригинальное решение для оформления свадьбы: посреди лета гостей ждала настоящая зима. Все вокруг сияло от белоснежного декора.
Сейчас Ксения Бородина уже не помнит, сколько денег пришлось отдать за такое незабываемое событие. По крайней мере из своего кармана пара отдала порядка 12 миллионов рублей.
Ранее "Дни.ру" писали, что у дочери Ксении Бородиной начались проблемы с поведением и постоянные истерики.
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