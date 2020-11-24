Бородина возмущена проделанной работой пластического хирурга: Аккуратно выбирайте врача!

На днях один из пластических хирургов, который якобы имеет 14-летний стаж работы, в своем инстаграм-аккаунте написал, какие операции, по его мнению, сделала Ксения Бородина. Специалист проделал целую работу, анализируя старые и новые фотографии знаменитости.
Врач уверен, что телеведущая перенесла блефаро– и ринопластику, липосакцию нижней трети лица, "омоложение" висков, а также удалила комки Биша. Кроме того, Ксения сделала свою улыбку красивее, установив виниры, считает эксперт.
Увидев эту публикацию, Бородина пришла в шок. Она заверила поклонников, что никогда не ложилась под нож. "Что ты несешь? А челюсть я не вставила?", – обратилась знаменитость к специалисту. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" настаивает на том, что с годами стала выглядеть красивее лишь благодаря грамотному уходу за кожей и косметологам.
Телеведущая призвала поклонников быть внимательными при выборе пластического хирурга "Аккуратно выбирайте врача!", – попросила она. По мнению Ксении Бородиной, многие врачи, продвигающие свои услуги в "Инстаграм", могут быть не такими профессионалами, какими себя позиционируют.
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