"Жесть просто!": Бородина ужаснулась огромному хищнику в доме

Ведущая Ксения Бородина пожаловалась на кота, который разорвал ей шторы. Животное живет в доме хозяйки уже несколько месяцев и, казалось бы, должен был привыкнуть к новой обстановке. Но хулиганить он не перестал. Оказывается, Каспер разорвал в доме дорого текстиль.
О беде Ксения рассказала в своем "Инстаграм". В разделе "Сторис" она показала результат вредительства кота и пожаловалась подписчикам. Шторы кот порвал сразу на нескольких окнах.
"Посмотрите, вот это как вообще? Жесть просто!" – ужаснулась Бородина.
Звезда "Дома-2" призналась, что часто обрезает своему коту когти. Возможно, он просто мстит ей за это. Однако удалять когти коту Бородина боится – слишком уж это бесчеловечно. Ксения рассматривает вариант "царапок", но пока не купила их для питомца.
Теперь ведущая заказала новые шторы. Стоит отметить, что текстиль в загородном доме Ксении Бородиной стоит немалых денег, ведь на этом она не любит экономить.
Неизвестно, что может еще натворить кот в таком дорогом доме! Известно, что звездное семейство живет в шикарном особняке на Новорижском шоссе. Несколько лет назад Ксения Бородина показывала в своих соцсетях, как идет дорогостоящий ремонт в ее гнездышке. К примеру, она поделилась, что купила ковер за два миллиона рублей.
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