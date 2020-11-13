"Жесть просто!": Бородина ужаснулась огромному хищнику в доме

После пропажи кота Шантика Ксения Бородина решила завести себе верзилу мейн-куна, которого назвала Каспером. Теперь ведущая страдает от проделок огромной хищной кошки в своем доме.

Ведущая Ксения Бородина пожаловалась на кота, который разорвал ей шторы. Животное живет в доме хозяйки уже несколько месяцев и, казалось бы, должен был привыкнуть к новой обстановке. Но хулиганить он не перестал. Оказывается, Каспер разорвал в доме дорого текстиль.

О беде Ксения рассказала в своем "Инстаграм". В разделе "Сторис" она показала результат вредительства кота и пожаловалась подписчикам. Шторы кот порвал сразу на нескольких окнах.

"Посмотрите, вот это как вообще? Жесть просто!" – ужаснулась Бородина.

Звезда "Дома-2" призналась, что часто обрезает своему коту когти. Возможно, он просто мстит ей за это. Однако удалять когти коту Бородина боится – слишком уж это бесчеловечно. Ксения рассматривает вариант "царапок", но пока не купила их для питомца.

Теперь ведущая заказала новые шторы. Стоит отметить, что текстиль в загородном доме Ксении Бородиной стоит немалых денег, ведь на этом она не любит экономить.

Неизвестно, что может еще натворить кот в таком дорогом доме! Известно, что звездное семейство живет в шикарном особняке на Новорижском шоссе. Несколько лет назад Ксения Бородина показывала в своих соцсетях, как идет дорогостоящий ремонт в ее гнездышке. К примеру, она поделилась, что купила ковер за два миллиона рублей.