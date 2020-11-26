Жена Ефремова впервые сделала заявление после слухов о разводе

Первыми о разводе Михаила Ефремова сообщили журналисты издания "Комсомольская правда". Они процитировали близкого друга артиста, который и рассказал о намерении Софьи Кругликовой расторгнуть брак. Мол, она уже приняла решение, и теперь это лишь вопрос времени.
Позже журналу StarHit удалось поговорить с юристом Алексеем Лобаревым, который общался с женой Ефремова после слухов о разводе. По его словам, Кругликовой очень не нравится, что о ней и ее муже говорят неправду.
Так, Софья уверяет: супруг не заказывал гуся с яблоками в СИЗО. Также против Ефремова не были настроены осужденные. Информация о разводе – тоже ложь, уточнила жена Михаила Олеговича. Напротив, Кругликова хочет навестить мужа в колонии, как только тот там появится.
Напомним, Ефремов последние три недели находится в СИЗО №3 в Белгороде. Руководство московского следственного изолятора приняло решение перевести актера в колонию, находящуюся в другом регионе, потому что посчитало: его не оставят в покое ни журналисты, ни члены наблюдательной комиссии.
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