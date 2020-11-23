Родственники погибшего в ДТП отказались от иска к Ефремову

В прошлом месяце Московский городской суд, рассмотрев апелляции Михаила Ефремова и его адвокатов, приговорил актера к семи с половиной годам лишения свободы. Но на этом история не закончилась. Позже родственники Сергея Захарова подали иск о возмещении морального вреда.
Последние несколько недель адвокат Андрей Алешкин вел переговоры с представляющим интересы потерпевших Александром Добровинским, чтобы заключить между сторонами перемирие. Ефремов, в свою очередь, принес письменные извинения родным Захарова, а также выплатил полную материальную компенсацию.
23 ноября стало известно, что родственники погибшего отказались от поданного ранее иска. По словам Добровинского, в скором времени общественности могут быть представлены письма, которые Михаил Олегович адресовал каждому из потерпевших.
Таким образом, Михаил Ефремов выплатил родственникам Захарова по одному миллиону рублей. Кроме того, актер готов материально помочь Ирине Стерховой, которая была гражданской женой Сергея, а также его матери. В деле они не значились потерпевшими, но осужденный артист считает их таковыми.
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