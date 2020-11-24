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"Просто скройся": Лопес шокировала поклонников внешним видом

Дженифер Лопес. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Голливудская актриса и певица часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. Однако на этот раз разочарованию поклонников не было предела.
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Сегодня Дженифер Лопес сняла историю в "Инстаграм", где показала подписчикам свое лицо, якобы без косметики, наутро после музыкальной премии American Music Awards (AMA).

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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

На кадрах звезда общается с подписчиками с пучком на голове, в зеленом халате с тропическим принтом. На камеру артистка пожелала подписчикам доброго утра и рассказала, что встала рано и увидела бурное обсуждение премии, поэтому решила выйти на связь.

Читателей британского издания Daily Mail разочаровал внешний вид актрисы, несмотря на то, что сами авторы отметили, что многие молодые поклонницы могут ему позавидовать. Комментаторы обсудили и осудили звезду под материалом, указывая на то, что чувствуют фальшь: на самом деле она накрасилась перед тем, как зайти в социальную сеть и теперь всех обманывает.

Комментарии пестрят негативом: "Вы что, не видите, что она накрашенная? Плюс фильтры, ее внешность – фейк!", "Делает вид, что только встала, а на самом деле целый час готовилась к этому эфиру. Врет своим же фанатам. Ты совсем не идеальна", "Как же надоели эти "сделанные" люди", "Просто скройся и сиди с семьей и своими миллионами!".

Сама Дженифер Лопес пока никак не ответила читателям.

Автор: 24 ноября 2020, 14:23 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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