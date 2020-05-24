Возлюбленный показал сексуальный танец 50-летней Лопес

Баскетболист Алекс Родригес, возлюбленный актрисы, в своем "Инстаграм" опубликовал танец Дженнифер. Спортсмен отметил, что в постановке номера участвовали его дочки Элла и Наташа. Наряд для танца был выбран тоже неслучайно: белый кроп-топ и спортивные брюки только подчеркнули шикарные формы певицы.
Поклонники Джей Ло восхищаются нескончаемой энергией актрисы и ее прекрасной фигурой.
"Дженнифер идеальна", – комментируют фанаты по всему миру.
Стоит отметить, что Дженнифер и Алекс вместе три года. За это время певица успела получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Свадьба была запланирована на 2020 год, но торжество пришлось перенести из-за бушующей пандемии коронавируса. В одном из интервью Родригес рассказал, что если ситуация в мире не улучшится, они сыграют свадьбу в тесном семейном кругу.
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