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Июль 24, 2017
просмотры: 123

Знаменитости с пышными формами

567

24 июля отмечает свой день рождения одна из самых сексуальных женщин планеты – поп-певица Дженнифер Лопес. Именно с эта красотка с латиноамериканскими корнями ввела моду на пышные формы с особо выделяющейся пятой точкой. Dni.ru решили вспомнить всех знаменитостей, которые последовали примеру Лопес и сделали ставку в фигуре на шикарные округлости.

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