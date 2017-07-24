Знаменитости с пышными формами

24 июля отмечает свой день рождения одна из самых сексуальных женщин планеты – поп-певица Дженнифер Лопес. Именно с эта красотка с латиноамериканскими корнями ввела моду на пышные формы с особо выделяющейся пятой точкой. Dni.ru решили вспомнить всех знаменитостей, которые последовали примеру Лопес и сделали ставку в фигуре на шикарные округлости.
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