Как на красную дорожку: команда стилистов наряжала Лопес для похода в ресторан с женихом

Артистка вместе с возлюбленным Алексом Родригесом отправились поужинать в ресторан. Дженнифер Лопес и ее жених появились в заведении в масках. Знаменитости старались держаться на дистанции от других людей.
Интересно, что к ужину вокалистка готовилась, как выходу на красную дорожку. Над образом знаменитости поработали стилисты Роб Зангарди и Мариэлл Ханн. Дженнифер Лопес подобрали синий костюм из шелка и маленькую сумочку от Valentino.
Личный парикмахер создал голливудской диве фирменную прическу. Лопес сделали мягкие локоны и прямую челку.
У ресторана Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса ожидала машина с охраной и толпа папарацци. Будущий супруг защищал артистку от назойливых репортеров. Алекс не скрывал своего раздражения.
Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес помолвились в конце 2019 года. Влюбленные планировали сыграть пышную свадьбу. К сожалению, бракосочетание пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Поговаривают, что голливудская дива мечтала о празднике в Италии. От скромной церемонии в семейном кругу артистка наотрез отказалась.
Популярные темы форума
Не глотает
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Вы верите в мистику?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Почему муж не уходит к любовнице
Путин призвал к прекращению огня
а вы верите в киргизов?
обида на мужчин и рак груди