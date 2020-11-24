Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес актриса, певица, танцовщица

  • Дата рождения: 24 июля 1969
  • Место рождения: Бронкс, Нью-Йорк
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 167
  • Вес: 60
  • Размер груди: 3
  • Дети: Сын Максимиллиан Дэвид, дочь Эмма Мэрибел

Биография Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес родилась и выросла в Бронксе. В выпускном классе она прошла кастинг и снялась в своем первом фильме"Моя маленькая девочка". После съемок восходящая звезда поняла, что это и есть ее призвание.

По настоянию родителей, она поступила в колледж, но проучилась там лишь один семестр. Она рассказала родителям о своей мечте, но они посчитали идею глупой и сказали, что это "не по-латиноамерикански". Так, Лопес ушла из дома и переехала в Манхэттен.

Вскоре её заметили, и она стала участницей хора Golden Musicals of Broadway, гастролирующего по Европе. Позднее она стала певицей и танцовщицей в шоу Synchronicity в Японии.

Впервые на большом экране Дженнифер дебютировала в фильме "Моя семья". Первый альбом певицы был выпущен уже в 1999 году. С тех пор Лопес прославилась десятками ролей, песен, запустила свою линию одежды и парфюмерии.

Личная жизнь

С февраля 1997 по январь 1998 года Лопес состояла в браке с Охани Ноа, работавшим в то время официантом в Майами. В апреле 2002 года Охани Ноа занял должность менеджера в ресторане Дженнифер, но спустя полгода был уволен с поста. В ходе судебных разбирательств Лопес получила 545 000 долларов и выплатила в качестве компенсации Ноа 200 000 долларов.

Позднее у Лопес был роман с продюсером Шоном Комбсом, затем с танцором Крисом Джаддом, с которым она состояла в браке с 2001 по 2002 год. Затем у актрисы были продолжительные отношения с Беном Аффлеком, но пара рассталась за день до свадьбы.

Вскоре после расставания Лопес начала встречаться со своим другом Марком Энтони. Они поженились в 2004 году, и в браке родились двойняшки – сына Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). В 2011 году супруги подали на развод.

С декабря 2016 года по конец 2017 у Дженифер Лопес был роман с известным репером Дрейком. Отношения снова оказались неудачными, и уже в 2017 она начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.

Интересные факты

  • Дженнифер Лопес однажды рассказала о случае домогательства в отношении неё на кастинге на один из первых ее фильмов. Ей тогда ещё не было 16 лет.
  • Она заработала 15 миллионов долларов за роль в фильме "Если свекровь – монстр" в 2005 году, что сделало её самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой в Голливуде.
  • В 2007 году Лопес была в списке "Forbes" среди 20 самых богатых женщин шоу-бизнеса.
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