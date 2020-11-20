"До сих верит, что он актер": Куценко прилюдно унизили

По мнению Отара Кушанашвили, передача "Жить здорово!" на Первом канале, которую постоянно критикуют за нелепые иллюстрации человеческих органов – это "дом прокаженных", "лепрозорий". Что касается Елены Малышевой, то ей, по мнению журналиста, требуется срочное лечение.
Когда речь зашла о Гоше Куценко, Кушанашвили дал понять, что не считает актера профессионалом. Журналист считал оскорбительным тот факт, что 53-летний артист был популярнее него. Отар вспомнил, как Куценко в 90-е годы вел дискотеку "Партийная зона". По его мнению, тогда Гоша был "обдолбанный".
Также Кушанашвили рассказал историю, которая характеризует Куценко не с лучшей стороны. По словам журналиста, раньше актер крутил романы с богатыми пожилыми дамами. И якобы однажды Гошу застали "в момент соития" с одной из таких женщин.
"Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит", – сказал Кушанашвили.
Напомним, ранее стало известно, что Гоша Куценко провел две недели в больнице из-за заражения коронавирусом. Актер признался поклонникам, что ковид – самая тяжкая болезнь, которую ему приходилось переносить.
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