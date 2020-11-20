"До сих верит, что он актер": Куценко прилюдно унизили

Героем нового выпуска скандального ютуб-шоу "Что было дальше?" стал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, известный своими резкими высказываниями. Во время съемок выяснилось, что он придерживается нелестного мнения об актере Гоше Куценко и теледокторе Елене Малышевой.

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