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Шоу-бизнес

"До сих верит, что он актер": Куценко прилюдно унизили

Гоша Куценко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Героем нового выпуска скандального ютуб-шоу "Что было дальше?" стал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, известный своими резкими высказываниями. Во время съемок выяснилось, что он придерживается нелестного мнения об актере Гоше Куценко и теледокторе Елене Малышевой.
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По мнению Отара Кушанашвили, передача "Жить здорово!" на Первом канале, которую постоянно критикуют за нелепые иллюстрации человеческих органов – это "дом прокаженных", "лепрозорий". Что касается Елены Малышевой, то ей, по мнению журналиста, требуется срочное лечение.

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 Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Когда речь зашла о Гоше Куценко, Кушанашвили дал понять, что не считает актера профессионалом. Журналист считал оскорбительным тот факт, что 53-летний артист был популярнее него. Отар вспомнил, как Куценко в 90-е годы вел дискотеку "Партийная зона". По его мнению, тогда Гоша был "обдолбанный".

Также Кушанашвили рассказал историю, которая характеризует Куценко не с лучшей стороны. По словам журналиста, раньше актер крутил романы с богатыми пожилыми дамами. И якобы однажды Гошу застали "в момент соития" с одной из таких женщин.

"Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит", – сказал Кушанашвили.

Напомним, ранее стало известно, что Гоша Куценко провел две недели в больнице из-за заражения коронавирусом. Актер признался поклонникам, что ковид – самая тяжкая болезнь, которую ему приходилось переносить.

Автор: 20 ноября 2020, 10:59 Источник: YouTube-канал LABELCOM ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Я неплохо отношусь к Отарику, но если Куценко набьет ему рожу, таки будет прав...
А кто он такой Отар Кушанашвили?
Ответить
Отар Шалвович Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в городе Кутаиси.
Получив среднее образование, после школы, поступил на факультет журналистики Тбилисского государственного университета, откуда, по его словам, был отчислен.
Т.е. НЕДОУЧКА!
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