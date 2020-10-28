Дочь Куценко осрамилась в метро и была наказана

Как известно, в связи с пандемией коронавируса власти призвали народ появляться в общественных местах только в масках и перчатках. Полина Куценко же второй пункт не выполнила и была за это наказана рублем.
"Вчера меня оштрафовали за отсутствие перчаток (я была только в маске)", – призналась артистка. Она добавила, что из-за инцидента у нее испортилось настроение.
Подписчики поддержали девушку. Дочь Гоши Куценко поблагодарила россиян за добрые слова.
Напомним, недавно Мария Порошина похвасталась снимком старшей дочери в образе роковой брюнетки и призналась ей в любви. Наследница актрисы и Гоши Куценко ведет не самую активную светскую жизнь, и фото редко мелькают в хронике событий.
Отметим, многие поклонники отмечают, что Полина очень похожа на звездную мать. В Сети восхищаются тем, что девушка расцветает на глазах, превращаясь в настоящую красавицу.
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