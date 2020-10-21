Планы разрушены: Куценко срочно госпитализировали с коронавирусом

Пандемия коронавируса не щадит никого. От инфекции страдают люди любых социальных статусов и профессий.

Российский актер Гоша Куценко выступил со срочным обращением к своим поклонникам. Артист заявил, что его планы на ближайшее время были разрушены из-за заражения COVID-19.

Куценко сообщил, что спектакль, в котором он должны был принимать участие в конце октября, был перенесен на декабрь. При этом мероприятие пройдет в театре на Таганке, где оно и было запланировано.

Артист напомнил россиянам, насколько опасен коронавирус. Знаменитость призвала людей не относиться к пандемии легкомысленно: носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, а также соблюдать прочие меры безопасности.

Кроме того, актер подчеркнул, что врачи вновь совершают невозможное. В связи с этим работникам медицинских учреждений необходимо всячески помогать.

Поклонники были шокированы подобным известием. В комментариях к посту в "Инстаграме" подписчики стали писать теплые слова в адрес кумира. "Выздоравливайте поскорее!Порадуйте нас своим талантом", "Спать, спать, спать и теплое питье!, "Обоняние вернется само собой, так было приятно слышать запах под окном", "Скорейшего выздоровления! Сил и исключительного послушания рекомендациям врачей! Поправляйтесь!", "Ждем! Дядька, не откинься, пожалуйста... Живи", – поделились эмоциями неравнодушные граждане.