Яркие образы Гоши Куценко

Российский актер Гоша Куценко празднует свой 50-летний юбилей. Dni.Ru решили вспомнить, в какие образы он воплощался за свою продолжительную кинокарьеру.
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