"Две недели борьбы": Куценко обратился к поклонникам в связи с тяжелой болезнью

Артист записал видеообращение к поклонникам. Он поблагодарил медиков за нелегкий труд в период пандемии и свое излечение.
Гоша Куценко проходил лечение в подмосковном госпитале "Лапино". "Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" – цитирует звезду театра и кино Life.ru.
Гоша Куценко призвал народ соблюдать масочный режим и не верить тем, кто отрицает коронавирус. Он посоветовал слушать лишь врачей и людей, переболевших COVID-19.
В качестве примера артист привел Китай, где миллионы людей выздоровели благодаря дисциплине и соблюдению санитарного режима. Напомним, о том, что Гоша Куценко заразился коронавирусом, стало известно 21 октября.
Как писали "Дни.ру", ранее неприятный инцидент произошел с дочерью актера Полиной. Девушку оштрафовали в метро за то, что на ней было защитных перчаток. Маску же наследница Гоши Куценко надела. Она поделилась случившимся в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи соцсети поддержали ее.
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