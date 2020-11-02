Галкин возбудил народ голым торсом

Максим Галкин вызвал бурную реакцию у поклонников, опубликовав смелое фото. Артист продемонстрировал подтянутую фигуру.

Каждый раз, когда Максим Галкин показывает в "Инстаграм" архивные снимки, фанаты не понимают, в каком году было сделано фото, поскольку с возрастом юморист практически не стареет. Такая ситуация наблюдалась накануне.

Супруг Аллы Пугачевой разместил в своем профиле старый кадр, на котором позирует с голым торсом на берегу моря. Под снимком Галкин сообщил, что очень тоскует по пляжу. Он вспомнил, как в детстве вместе со сверстниками пел песню про море и матроса. Строки были особенными, потому что в Забайкалье, где несколько лет прожил Максим, бывает морозно.

Пользователи Сети, в свою очередь, поделились похожими воспоминаниями. Но больше внимания поклонники обратили на улыбающегося полуголого Галкина на фото. "Какого года фотография!?", "Просто юноша на фото!", "Тебе 18 тут есть?!", "Хорошо сохранился, Макс!", – отметили фанаты.

Напомним, недавно Максим Галкин обнародовал фотографию 18-летней давности, на которой он запечатлен с Аллой Пугачевой. Поклонники вспомнили, как юморист и певица выглядели, когда их роман только зарождался. Тогда внешний вид супругов многих повеселил.