Галкин возбудил народ голым торсом

Каждый раз, когда Максим Галкин показывает в "Инстаграм" архивные снимки, фанаты не понимают, в каком году было сделано фото, поскольку с возрастом юморист практически не стареет. Такая ситуация наблюдалась накануне.
Супруг Аллы Пугачевой разместил в своем профиле старый кадр, на котором позирует с голым торсом на берегу моря. Под снимком Галкин сообщил, что очень тоскует по пляжу. Он вспомнил, как в детстве вместе со сверстниками пел песню про море и матроса. Строки были особенными, потому что в Забайкалье, где несколько лет прожил Максим, бывает морозно.
Пользователи Сети, в свою очередь, поделились похожими воспоминаниями. Но больше внимания поклонники обратили на улыбающегося полуголого Галкина на фото. "Какого года фотография!?", "Просто юноша на фото!", "Тебе 18 тут есть?!", "Хорошо сохранился, Макс!", – отметили фанаты.
Напомним, недавно Максим Галкин обнародовал фотографию 18-летней давности, на которой он запечатлен с Аллой Пугачевой. Поклонники вспомнили, как юморист и певица выглядели, когда их роман только зарождался. Тогда внешний вид супругов многих повеселил.
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