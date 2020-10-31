Смеялись до упаду: Максим Галкин обнародовал архивные видеозаписи

Долгое время карьера Максима Галкина висела на волоске. Юморист начинал с юмористических передач "Аншлаг" и "Смехопанорама". Позже он стал настолько узнаваем, что режиссеры и сценаристы лично приглашали Галкина на съемки в своих проектах.

Совершенно случайно он попал в фильм "Все могут короли!". 12-серийная кинолента стала примером одной из лучших комедийных картин 2008 года. Сериал рассказывает о жизни средневекового герцога и московского менеджера.

По словам Максима Галкина, данный сюжет и сейчас мог бы порадовать телезрителей. Ведь многие представляли себя в роли героев, живущих на несколько веков раньше. Сам же юморист и вовсе заявил, что съемочный процесс "Все могут короли!" стал одним из самых запоминающихся в его карьере.

"Я очень смешливый. Но в этом эпизоде надо было это сыграть во всех дублях. Так долго я давно не смеялся. Не помню подробности, семь лет прошло, но помню, что было весело", – написал Галкин.

Стоит отметить, что Максим до сих пор частенько пропадает на гастролях. Глава семьи почти не появляется дома и старается все свободное время проводить на выступлениях и репетициях. В период бушующей пандемии коронавируса все концерты Галкина были приостановлены.

Сейчас ему приходится вкладываться в новый проект. Вместе с Аллой Пугачевой они решили открыть собственную школу для одаренных детей. Напомним, что в биографии Примадонны это уже не первый бизнес, связанный с образованием будущего поколения.