Смеялись до упаду: Максим Галкин обнародовал архивные видеозаписи

Совершенно случайно он попал в фильм "Все могут короли!". 12-серийная кинолента стала примером одной из лучших комедийных картин 2008 года. Сериал рассказывает о жизни средневекового герцога и московского менеджера.
По словам Максима Галкина, данный сюжет и сейчас мог бы порадовать телезрителей. Ведь многие представляли себя в роли героев, живущих на несколько веков раньше. Сам же юморист и вовсе заявил, что съемочный процесс "Все могут короли!" стал одним из самых запоминающихся в его карьере.
"Я очень смешливый. Но в этом эпизоде надо было это сыграть во всех дублях. Так долго я давно не смеялся. Не помню подробности, семь лет прошло, но помню, что было весело", – написал Галкин.
Стоит отметить, что Максим до сих пор частенько пропадает на гастролях. Глава семьи почти не появляется дома и старается все свободное время проводить на выступлениях и репетициях. В период бушующей пандемии коронавируса все концерты Галкина были приостановлены.
Сейчас ему приходится вкладываться в новый проект. Вместе с Аллой Пугачевой они решили открыть собственную школу для одаренных детей. Напомним, что в биографии Примадонны это уже не первый бизнес, связанный с образованием будущего поколения.
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