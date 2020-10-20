"Киркоров передал эстафету": Галкин вспомнил начало отношений с Пугачевой

Максим Галкин опубликовал старый снимок, на котором запечатлен вместе с Аллой Пугачевой. Тогда роман знаменитостей только зарождался.

Галкин и Пугачева вместе почти 20 лет. Они начали встречаться еще до развода артистки с Филиппом Киркоровым. Знакомство юмориста и певицы произошло в 2001 году на фестивале "Славянский базар".

В интервью Галкин признавался, что испытывал тщеславие, впервые встретившись в народной артисткой. Но близкое общение изменило отношение юмориста к Пугачевой. Со временем их встречи стали очень частыми.

Накануне Максим поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта фотографией, сделанной во время одной из таких прогулок. На снимке Алла Борисовна предстала в белом свободном костюме и кроссовках, а юморист – в джинсах и светлой рубашке. "18 лет назад", – подписал Галкин кадр.

Как ни странно, союз знаменитостей даже спустя десятилетия вызывает смех у народа. Пользователей Сети по-прежнему смущает разница в возрасте (Галкин младше Пугачевой на 27 лет). "Их брак до сих пор у меня вызывает скепсис", "Киркоров передал эстафету тому, кто помоложе", "Бабуля с любимым внучком ", – написали люди.

Напомним, в этом году вновь появился слух о разводе Галкина и Пугачевой. Правда, никаких доказательств представлено не было. Певица и юморист не раз давали понять, что в их семье все хорошо.