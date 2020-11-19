Шепелев показал новое фото сына Фриске

После того, как подтвердилась информация о новой возлюбленной Дмитрия Шепелева Екатерине Тулуповой, ведущий стал чаще делиться с подписчиками фотографиями и новостями из личной жизни. Вчера он доставил невероятное удовольствие поклонникам.

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