Шепелев потерял покой из-за поведения сына в Сети

Сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске уже семь лет. В этом году спустя долгое время телеведущий показал подросшего наследника общественности, взяв его с собой на съемки шоу "Ты как я". По мнению поклонников, мальчик растет копией знаменитой мамы.
Однако Дмитрий не намерен делать из сына публичную личность. При этом он понимает, что наследник через несколько лет сам зарегистрируется в социальных сетях и будет публиковать снимки. Тогда все старания Шепелева скрыть ребенка от публики станут напрасными.
Телеведущий поинтересовался у подписчиков своего инстаграм-аккаунта, какими социальными сетями пользуются дети, а также стоит ли контролировать их публикации в Сети.
Поклонники считают, что ребенок должен согласовывать с родителями снимки, которые он хочет выложить в интернет. Некоторые мамы признались, что контролируют действия чада в Сети с помощью специальный приложений.
Напомним, ранее Дмитрий Шепелев рассказал о прежнем образе жизни. Шоумен не стал скрывать, что несколько лет назад часто выпивал даже в обеденное время. Сейчас телеведущий старается следить за своим здоровьем, хоть и не мучает свой организм диетами.
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