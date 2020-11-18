Отец Фриске пообещал убрать все с могилы

15 июня 2015 года произошло событие, которое до сих пор болит у многих. Ушла из жизни невероятно позитивная и талантливая Жанна Фриске. Поклонники часто приходят на могилу певицы, принося всевозможные украшения, игрушки и цветы. На этот раз что-то пошло не так.

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