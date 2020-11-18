Отец Фриске пообещал убрать все с могилы

Ранее "Дни.ру" уже писали, что последней целью почитателей исполнительницы стало украсить могилу к Новому году. На фотографию Фриске повесили мишуру, на скульптуру – пластиковую гирлянду с колокольчиками, повсюду разложили открытки. Также на месте упокоения всегда огромное количество цветов, как правило, красных роз.
Поклонники всегда ставили под сомнение то, как организована могила Жанны Фриске. Многими не нравится ее скульптура в полный рост. Одна из фанаток, посмотрев на новогодние "приготовления" других почитателей сказала, что теперь могила похожа на витрину магазина, ей не хватает подсветки, а манекен уже имеется, имея в виду как раз скульптуру певицы.
Родителям звезды не нравится то, что фанаты сделали с местом упокоения дочери, хотя они понимают, что все это из лучших побуждений. Однако, Владимир Фриске призывает поклонников не вешать на крест и памятник мишуру, гирлянды, бусы, колокольчики. Семья певицы хочет, чтобы на могиле "не было ничего лишнего", мать Жанны собирается все снять.
Отец Жанны Фриске также напомнил поклонникам, что не стоит класть цветы на камень или вставлять памятнику в руку, так как для этого есть специальные вазы. Он подчеркнул, что раньше они не замечали, насколько часто что-то появляется на могиле.
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