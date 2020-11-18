Васильева о Джигарханяне: "Вчера еще был мужчиной в расцвете сил, а на похоронах – седой старик"

Дочь Армена Джигарханяна Елена скончалась в 1987 году из-за отравления угарным газом. Уставшая после театральной репетиции девушка уснула в стоявшем в гараже автомобиле. В машине работал двигатель, чтобы было теплее.
Трагедия подкосила Джигарханяна. Актриса Татьяна Васильева помнит, каким пришел актер на похороны 23-летней дочери. "Вчера еще был мужчиной в расцвете сил, а на похоронах уже стоит седой старик", – сказала звезда театра и кино в эфире шоу "Пусть говорят".
По словам близкого друга артиста Артура Согомоняна, Джигарханян думал о дочери до последнего дня. Армен Борисович разговаривал с наследницей, поставив ее фотографию около кровати. Поэтому после смерти актера было решено похоронить его возле дочери на Ваганьковском кладбище.
Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-ом году жизни, похороны состоялись 17-го числа. Актер тяжело болел. Ранее пасынок рассказал, как артист чувствовал себя в последние дни. У него отказывали почки, образовывались пролежни, наблюдался некроз тканей.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Почему женщины сейчас доминируют?
Форум
Фигурное катание женщины
Парень и девушка должны постоянно видеться?