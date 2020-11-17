Сын о тяжелом состоянии Джигарханяна перед смертью: проблемы с почками, пролежни, некроз

Здоровье Армена Джигарханяна начало резко ухудшаться во время последней госпитализации. У актера проверяли кровь, ему измеряли давление. Эти показатели были в норме, потому что артист принимал необходимые лекарства, поясняла его супруга Татьяна Власова.
Отметив 85-летие, Джигарханян начал увядать на глазах. У него обострился диабет, перестали нормально функционировать почки. Из-за неподвижного образа жизни у Армена Борисовича образовались пролежни, начался некроз тканей. По словам Степана, в последние дни актер был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Пасынок общался с Джигарханяном за неделю до трагедии. Степан поговорил с отцом о здоровье и происходящем в США. Также актер тогда поблагодарил родственника за видеопоздравление с днем рождения.
Сейчас Степан делает все возможное, чтобы вылететь из Невады и оказаться на могиле отца. Из-за пандемии коронавируса и ограничений это сделать крайне сложно.
Напомним, Армена Джигарханяна похоронят 17 ноября на Ваганьковском кладбище. Перед этим состоится церемония прощания с актером в Московском драматическом театре.
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