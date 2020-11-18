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"Вы кричите": Цымбалюк-Романовская обнародовала новое видео Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера состоялось прощание с легендарным Арменом Джигарханяном. В Московском Драматическом театре, которым много лет руководил артист, собрались его близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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Репортеры с самого утра дежурили около театра, однако так и не увидели ни его пасынка Степана, ни бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Последняя в одном из недавних интервью призналась, что идти на похороны не собирается, так как не хочет видеть бывшего мужа мертвым.

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В итоге, бывшая жена артиста всех поразила. Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что рядом с гробом Армена Джиагарханяна было много врагов, поэтому идти ей не хотелось. После похорон она опубликовала черно-белое видео в социальной сети, на котором артист спускается по лестнице и уезжает куда-то на своей машине. Подписчики поняли: она поделилась с ними самым сокровенным, своей болью и тут же поддержали пианистку: "Ощущаю Вашу боль через экран телефона. В каждом посте вы кричите", "Я чужой человек, но мне хочется Вас обнять", "Адекватные люди всегда на Вашей стороне".

Напомним, церемонию прощания с артистом было решено сделать открытой, несмотря на пандемию. После его похоронили на Ваганьковском кладбище. Организаторы настойчиво требовали соблюдать дистанцию, мерили всем температуру. Со сцены было зачитано огромное количество соболезнований: там были и слова Сергея Собянина, и Вардана Тоганяна, и Дмитрия Медведева, и Валентины Матвиенко, и многих других.

В начале церемонии неожиданно для всех присутствующих случилось странное: венок от Нерсеса Оганесяна упал. Женщина, стоящая рядом, прокомментировала, что это на счастье и "его не хотят отпускать с нашей грешной земли".

18 ноября 2020, 09:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Зарегистрировала 2 фирмы, которые якобы оказывали услуги театру, сама как директор с собой (фирмами) заключала договоры. Денежки бюджетные гарантированно поступали ей же. И все это опять же за спиной А.Б. Но потом после скандала и выяснилось. Схема Коган из своего учреждения и в театре сработала.
Гость
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Есть факты об отношении Цы к пожилому человеку, а не ее россказни со сказкаии.По доверенности переоформила на себя трешку и получила собст-ть на нее до регистрации брака. А.Б.был вне себя-так ,используя его, сделать,без его ведома,втихаря. Как настоящая воровка. Так зачем кй был нужен он?Да не он был нужен,а его активы,статус, и <цензура>.
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