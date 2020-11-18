"Вы кричите": Цымбалюк-Романовская обнародовала новое видео Джигарханяна

Вчера состоялось прощание с легендарным Арменом Джигарханяном. В Московском Драматическом театре, которым много лет руководил артист, собрались его близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Репортеры с самого утра дежурили около театра, однако так и не увидели ни его пасынка Степана, ни бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Последняя в одном из недавних интервью призналась, что идти на похороны не собирается, так как не хочет видеть бывшего мужа мертвым.

В итоге, бывшая жена артиста всех поразила. Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что рядом с гробом Армена Джиагарханяна было много врагов, поэтому идти ей не хотелось. После похорон она опубликовала черно-белое видео в социальной сети, на котором артист спускается по лестнице и уезжает куда-то на своей машине. Подписчики поняли: она поделилась с ними самым сокровенным, своей болью и тут же поддержали пианистку: "Ощущаю Вашу боль через экран телефона. В каждом посте вы кричите", "Я чужой человек, но мне хочется Вас обнять", "Адекватные люди всегда на Вашей стороне".

Напомним, церемонию прощания с артистом было решено сделать открытой, несмотря на пандемию. После его похоронили на Ваганьковском кладбище. Организаторы настойчиво требовали соблюдать дистанцию, мерили всем температуру. Со сцены было зачитано огромное количество соболезнований: там были и слова Сергея Собянина, и Вардана Тоганяна, и Дмитрия Медведева, и Валентины Матвиенко, и многих других.

В начале церемонии неожиданно для всех присутствующих случилось странное: венок от Нерсеса Оганесяна упал. Женщина, стоящая рядом, прокомментировала, что это на счастье и "его не хотят отпускать с нашей грешной земли".