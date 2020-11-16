"Один из самых счастливых дней": На Шепелева обрушилась ностальгия

Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками приятными воспоминаниями. Вдовец Жанны Фриске поднял вопрос о содержании домашних питомцев.

Ведущий семейного шоу "Ты как я" разоткровенничался в инстаграм-канале. Мужчина показал фанатам снимок с двумя очаровательными собаками и добавил к нему трогательный текст ностальгического характера. Вдовец Жанны Фриске рассказал, что полюбил собак с детства, но родители запрещали ему заводить мохнатого питомца, так как это большая ответственность.

"Первый раз в жизни я пошел гулять с собакой, когда мне было 29 лет. Это один из самых счастливых дней в моей жизни.", – признался Дмитрий Шепелев. Телеведущий вспомнил, что тогда была осень, он гулял с лабрадором в поле, погода была туманной. Питомец радостно мчался по грязи и неровностям почвы, а затем подбегал к Дмитрию, чтобы коснуться до него мокрым носом. В тот день мужчина понял, что не представляет жизни без таких верных друзей.

Сейчас Дмитрий Шепелев убежден, что заводить собак ради того, чтобы они целыми днями сидели дома и ждали хозяина, очень жестоко. Он считает, что если родители приводят в дом собаку для ребенка, то вся ответственность за содержание животного лежит на них. По словам вдовца Жанны Фриске, дети неохотно гуляют с собаками и не хотят убирать за ними фекалии, поэтому взрослые должны контролировать уход за питомцами.