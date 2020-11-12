"Она сверху смотрит": Шепелев поблагодарил занявшую место Фриске девушку за смелость

Жанны Фриске не стало больше пяти лет назад, с тех пор Дмитрий Шепелев ведет довольно закрытый образ жизни. Он воспитывает сына Платона, а несколько лет назад встретил женщину, которую смог полюбить.

Пара не афиширует свои отношения, однако в недавнем интервью артист рассказал, что его избранница невероятная женщина. По данным прессы, пассией вдовца стала дизайнер Екатерина Тулупова. Пара познакомилась в детском саду, куда оба водили наследников – у Кати подрастает дочь-ровесница Платона. По словам Дмитрия Шепелева, именно дети свели их вместе.

В личном блоге телеведущий опубликовал снимок с возлюбленной. На фотографии пара обнимается и нежно целуется. В подписи к публикации вдовец поблагодарил девушку за смелость, теплоту и смех. Впрочем, поклонники неоднозначно отреагировали на снимок с женщиной, занявшей место покойной Жанны Фриске.

Большинство порадовалось, что после случившегося Дмитрий Шепелев нашел в себе силы, чтобы двигаться дальше. Подписчики пожелали артисту любви и благополучия. Однако некоторые отметили, что не стоит звезде выставлять напоказ счастье, ведь, как он уже знает, оно имеет свойство заканчиваться, причем трагично.

"Счастье любит тишину ! Зачем выставлять ее на всеобщее глазение ? Не потому ли , что частенько оно быстро заканчивается? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стройте счастье ,а Платона возите по бабушкам и со стороны папы и со стороны мамы. А мама этого ждет, она сверху смотрит и говорит, ну когда, когда?", "Если это можно назвать счастьем, то счастье любит тишину и на показ себя не выставляет, если это настоящее счастье. И вообще, после Жанны...", "Вызывает отвращение", – написали в комментариях.