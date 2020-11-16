Из могилы Фриске сделали витрину магазина

На могиле певицы установлена бронзовая скульптура в полный рост. До сих у фанатов артистки возникают вопросы по поводу памятника – многим он не нравится.
На место, где нашла свой последний приют Жанна Фриске, ежедневно приходят люди, хотя после ее смерти прошло уже больше пяти лет. Могила исполнительницы заставлена вазами с цветами. К Новому году кто-то повестил на фотографию звезды мишуру, а на скульптуру накинули пластиковую гирлянду с бантиками и колокольчиками. Также возле памятника разложили открытки.
Одна из поклонниц знаменитости отметила, что могила больше похожа на витрину магазина. Она уверена, что место захоронения теперь выглядит со всеми новогодними украшениями жутко. Девушка выразила надежду, что семья певицы увидит и снимет все это.
Смотрители кладбища не знают, кто таким образом украсил могилу Жанны Фриске. По их словам, поклонники делают это каждый год. Напомним, любимица миллионов умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Певица получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие".
В апреле 2013 года певица родила в Майами сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Тогда Жанна Фриске была на пике карьеры, а вскоре ей поставили страшный диагноз – опухоль мозга.
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