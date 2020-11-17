"Это убийство!": Рудинштейн у гроба Джигарханяна назвал виновника смерти

В Московском драматическом театре продолжается прощание с художественным руководителем Арменом Джигарханяном. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Все афиши театра сегодня с черными траурными лентами. В фойе – венки от "Мосфильма", театров Олега Табакова и имени Маяковского... Проститься с легендарным актером пришли его многолетние коллеги, друзья, партнеры. Среди них и продюсер Марк Рудинштейн. Он с порога стали клеймить третью жену покойного – Виталину Цымбалюк-Романовскую.

"В последнее время Армен много болел – жил от больницы до дома, – вздохнул Рудинштейн. – Болел он все время, не было продыху! А начались его болезни здесь, в театре, с того трагического момента, когда его закрыли в собственном кабинете. С тех пор он уже больше в нормальное состояние не приходил".

По мнению Марка Григорьевича, виновник в этой смерти только один. "Его убила Виталина! Это убийство! – кричал он. – Когда она его заперла в кабинете, и случился первый инфаркт, первая больница, от которых Армен уже не оправился. Закрыть народного артиста в кабинете! Как она до такого додумалась?!"

Напомним, киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская состояла в браке с актером с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. С 18 июня 2015 года по октябрь 2017 года она занимала должность директора театра