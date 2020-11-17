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Возмущенный Киркоров плюнул в Цымбалюк-Романовскую на похоронах Джигарханяна

Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру
88-летний Бедрос Киркоров только-только оправился от коронавируса. Он сильно сдал, видно, что ему тяжело идти и дышать. Но не прийти на похороны своего многолетнего друга и почти ровесника Армена Джигарханяна он не мог.
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"Я его знал с 1974 года, – вздыхает Бедрос Киркоров. – В то время пришло много звезд из Еревана – композиторы Арно Бабаджанян и Александр Арутюнян, пианист Константин Арбелян, актер Армен Джигарханян. И именно Армен был душой нашей компании, который всегда улыбался, всегда мог рассказать анекдот".

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Вспомнил отец Филиппа Киркорова и знакомство с третьей женой Армена Джигарханяна – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "У Филиппа были тогда концерты в Чикаго, и Армен пришел на них с молоденькой девочкой, – говорит Бедрос. – Мне он ее как приятельницу представил. А потом оказалось, что это – его подруга жизни, на которой он собирается жениться. Я, узнав об этом, закричал: "Ты с ума сошел!"

За их браком Бедрос наблюдал со стороны с тяжелым сердцем. "Хорошо, что он вовремя освободился от нее, – говорит Киркоров-старший. – Он, конечно, мог бы жить еще, но болезни никогда не спрашивают, когда приходить, да и этот брак его очень подкосил".

Фото: Дни.ру

"Армен себя не берег – выходил на сцену даже с температурой, – подчеркнул Бедрос. – Но он оставил после себя памятник – этот прекрасный театр с талантливыми молодыми актерами!"

Автор: 17 ноября 2020, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
На неё плевать толку мало. Она и так вся оплёванная и обос....я. её прибить надо .
Гость
Ответить
Гость
Виталина! Выбор Армена!
Что то мне сдаётся что этот "выбор" скоро найду на мусорном полигоне с черенком в одном месте... Не надо злить народ.
Гость
Ответить
Гость
Виталина! Выбор Армена!
Этот выбор он пнул ногой в раздолбанный зад (когда оправился от психотропов) До сих пор летит воровка , уж больно смачно пнул.
Гость
Ответить
Она ВОР! очень жаль, что её не посадили!
Гость
Ответить
Отстаньте все от Виталина- ОН был хоть и короткое время счастлив с ней , познал сладость и радость от близости с молодой женщиной. Не каждый мужчина решился бы на такое - А он смог - и в этом тоже была его сила и характер
Вера
Ответить
Где плюнул????ну и заголовок у вас!!! Желтая она такая.....
Гела
Ответить
Тактично все высказал!!! Армену Борисовичу царствия небесного, пусть земля будет пухом!!!
Гость
Ответить
Молодец папа Филиппа,все правильно сказал
Гость
Ответить
Виталина! Выбор Армена!
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