Возмущенный Киркоров плюнул в Цымбалюк-Романовскую на похоронах Джигарханяна

88-летний Бедрос Киркоров только-только оправился от коронавируса. Он сильно сдал, видно, что ему тяжело идти и дышать. Но не прийти на похороны своего многолетнего друга и почти ровесника Армена Джигарханяна он не мог.

"Я его знал с 1974 года, – вздыхает Бедрос Киркоров. – В то время пришло много звезд из Еревана – композиторы Арно Бабаджанян и Александр Арутюнян, пианист Константин Арбелян, актер Армен Джигарханян. И именно Армен был душой нашей компании, который всегда улыбался, всегда мог рассказать анекдот".

Вспомнил отец Филиппа Киркорова и знакомство с третьей женой Армена Джигарханяна – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "У Филиппа были тогда концерты в Чикаго, и Армен пришел на них с молоденькой девочкой, – говорит Бедрос. – Мне он ее как приятельницу представил. А потом оказалось, что это – его подруга жизни, на которой он собирается жениться. Я, узнав об этом, закричал: "Ты с ума сошел!"

За их браком Бедрос наблюдал со стороны с тяжелым сердцем. "Хорошо, что он вовремя освободился от нее, – говорит Киркоров-старший. – Он, конечно, мог бы жить еще, но болезни никогда не спрашивают, когда приходить, да и этот брак его очень подкосил".

"Армен себя не берег – выходил на сцену даже с температурой, – подчеркнул Бедрос. – Но он оставил после себя памятник – этот прекрасный театр с талантливыми молодыми актерами!"